Защитник «Спартака» Джикия признан лучшим игроком матча с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком матча шестого тура РПЛ против «Арсенала».

Футболист провел на поле все 90 минут и помог своей команде одержать волевую победу 2:1.

Напомним, в составе московского клуба голами отметились Александр Соболев (41-я минута) и Самуэль Жиго (45+3), у «канониров» отличился Даниил Хлусевич (36).

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».