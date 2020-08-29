Сергей Подпалый: Удаление Лесового? Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Спартака».

«Мы играли в меньшинстве, поэтому не смогли удержать счет. Лесовой был удален… Я считаю, что судья неправильно рассудил этот момент. Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав. Если он замахнулся рукой, возможно, этот момент подлежит разбору.

Мы подготовились и разбирали игру «Спартака». Где-то нам удавалось сдерживать, но в итоге не получилось удержать очки», - цитирует тренера «Sport24.ru».

Напомним, футболисты «Спартака» обыграли «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.