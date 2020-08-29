Тедеско назвал ключевой фактор победы «Спартака» над «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России.

«Очень непростая игра. Мы хорошо начали, играли в свой футбол. Но у соперника хорошая оборона, быстрые нападающие.

Непросто отыгрываться, когда играешь против такой команды, но мы смогли сразу это сделать. Это было одним из ключевых факторов победы. Потом красная, забитый гол. Все должно было быть легче, но соперник еще глубже сел в оборону», — передает слова Тедеско «Чемпионат.com».

Напомним, футболисты «Спартака» обыграли «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.