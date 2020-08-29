Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть не ниже третьей строчки по итогам чемпионата

- В том сезоне все было кувырком, все менялось, еще и история с вирусом повлияла, поэтому «Спартак» и занял седьмое место. А в этом году я уже говорил, что красно-белые, обладая таким составом и поддержкой, обязаны быть не ниже третьей строчки, - передает слова Мостового ТАСС.

Напомним, в субботу «Спартак» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче шестого тура чемпионата России и, набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА.