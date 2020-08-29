Аджоев - после поражения от «Спартака»: «Арсенал» не был готов играть против судейской бригады

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу судейской бригады в матче шестого тура РПЛ против «Спартака».

«Мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче 10 играли против 15. Судейская бригада сыграла за «Спартак». Ключевой момент — удаление Лесового. Боковой находится в метре от эпизода, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция.

Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только тогда, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру?

Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую желтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершен такой же фол — карточки сопернику нет. Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть еще и бригада судей», — цитирует Аджоева «Чемпионат».com.

Напомним, футболисты «Спартака» обыграли «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.