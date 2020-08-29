Игорь Федотов – об удалении Лесового: Вот что бывает, когда посылаешь бокового арбитра

«Правильное решение принимает Матюнин. Вот что бывает, когда бокового арбитра посылаешь. А вот боковой арбитр ошибся. Мяч ушел от Крала. Должен быть угловой», - написал в своем твиттере Федотов.

Напомним, что на 45-й минуте встречи Лесовой остался недоволен решением бокового арбитра, посчитавшего, что мяч ушел за боковую линию от полузащитника тульской команды. За излишне резкую реакцию хавбек «Арсенала» получил от главного судьи встречи Алексея Матюнина желтую карточку, которая стала для Лесового второй в этой встрече, и был удален с поля.