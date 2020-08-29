Шамиль Газизов: Кокорин почти вернулся в общую группу

В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.

Ждем Кокорина. Он уже почти вернулся в общую группу», - цитирует Газизова Sport24.ru.

«Приятно, что команда играет, радует болельщиков. Ребята молодцы. Поздравляю команду с духом, силой, желанием. Команда играет, набирает очки. На этом надо сконцентрироваться.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил команду за игру в матче против «Арсенала» и рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего Александра Кокорина.

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».