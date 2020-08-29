Шамиль Газизов: Кокорин почти вернулся в общую группу

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил команду за игру в матче против «Арсенала» и рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего Александра Кокорина.
«Приятно, что команда играет, радует болельщиков. Ребята молодцы. Поздравляю команду с духом, силой, желанием. Команда играет, набирает очки. На этом надо сконцентрироваться.
Ждем Кокорина. Он уже почти вернулся в общую группу», - цитирует Газизова Sport24.ru.
Напомним, «Спартак» обыграл «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.
В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.