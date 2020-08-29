Месси отказывается принимать участие в предсезонных сборах «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что отказывается принимать участие в предсезонных сборах команды.

30 сентября футболисты каталонского клуба должны пройти медосмотр и приступить к подготовке к новому сезону. Как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство, что не прибудет в расположение клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.