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29 августа 21:32

Клуб, просящий о поддержке бизнесменов и болельщиков, не проиграл лидеру

ФК «Красный» в гостевом матче сыграл вничью с «Салютом» из Белгорода.

В субботу в Белгороде состоялся матч четвертого тура РПЛ в группе №3 между местным «Салютом» и «Красным» из Смоленской области. Гости, возглавляемые Виктором Булатовым, на этой неделе объявили о сборе пожертвований для существования команды. В итоге за три дня было собрано более 27 тысяч рублей.

Несмотря на это, смоленская команда сумела дать бой фавориту сезона. Руководство «Салюта» ставит перед футболистами и тренерским штабом амбициозные планы по повышению в классе. Матч «Салют» - «Красный» не изобиловал голевыми моментами и завершился со счетом 0:0.

«Салют», понесший первые очковые потери в чемпионате, набрал 10 очков и опустился на третье место в турнирной таблице. У «Красного» теперь пять очков. Лидирует ФК «Рязань», имеющая 12 очков.

«Красный» шестого сентября в матче пятого тура ПФЛ дома сразится со столичным «Строгино». «Салют» в середине недели проведет встречи 1/64 финала Кубка России против «Калуги».

источник: «Советский спорт»
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