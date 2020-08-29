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29 августа 21:45
автор: Юрий Нечаев

Соболев - после победы над «Арсеналом»: По игре «Спартак» выглядит неплохо, моментами очень хорошо

Красно-белые возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Нападающий «Арсенала» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России.

«Не сказал бы, что лидерство «Спартака» это неожиданность. По игре мы выглядим неплохо, моментами очень хорошо. Но все еще впереди, мы будем стараться играть в каждом матче на победу. Мне кажется, что с каждой игрой мы будем друг друга лучше понимать.

Сегодня мы опять пропустили со стандарта, но хорошо, что практически сразу отыгрались и забили второй гол. Я считаю, что второй тайм мы могли провести лучше и спокойно закончить», - цитирует нападающего «Sport24.ru».

Напомним, «Спартак» обыграл «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе московского клуба голами отметились Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».

источник: Sport24.ru
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