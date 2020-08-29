Соболев - после победы над «Арсеналом»: По игре «Спартак» выглядит неплохо, моментами очень хорошо

Нападающий «Арсенала» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» в шестом туре чемпионата России.

«Не сказал бы, что лидерство «Спартака» это неожиданность. По игре мы выглядим неплохо, моментами очень хорошо. Но все еще впереди, мы будем стараться играть в каждом матче на победу. Мне кажется, что с каждой игрой мы будем друг друга лучше понимать.

Сегодня мы опять пропустили со стандарта, но хорошо, что практически сразу отыгрались и забили второй гол. Я считаю, что второй тайм мы могли провести лучше и спокойно закончить», - цитирует нападающего «Sport24.ru».

Напомним, «Спартак» обыграл «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе московского клуба голами отметились Соболев и Самуэль Жиго, у «канониров» отличился Даниил Хлусевич.