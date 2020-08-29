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29 августа 21:55

Гол Ломовицкого спас «Химки» от поражения в матче с «Ротором»

Футболисты «Химок» сыграли вничью с «Ротором» в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. В составе подмосковной команды голом отметился Александр Ломовицкий (56-я минута), у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин (32).

После этой игры «Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России
6-й тур

«Химки» (Московская область) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (0:1)
Голы: Ломовицкий, 56. – Муллин, 32.

источник: «Советский спорт»
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