Георгий Джикия: Обидно, что пропустили со стандарта

- Всегда приятно выигрывать. Я уже неоднократно говорил, что сейчас не стоит смотреть на таблицу, потому что все подсчеты будем делать после 30-го тура. Рады, что выиграли, и обидно, что пропустили со стандарта, опять не разобрались, - цитирует Джикию ТАСС.

Напомним, что в матче шестого тура «Спартак» в Москве обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. После этой победы красно-белые, набрав 14 очков, вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА.