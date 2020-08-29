ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 22:08

Георгий Джикия: Обидно, что пропустили со стандарта

Капитан «Спартака» подвел итоги домашнего матча против «Арсенала».

- Всегда приятно выигрывать. Я уже неоднократно говорил, что сейчас не стоит смотреть на таблицу, потому что все подсчеты будем делать после 30-го тура. Рады, что выиграли, и обидно, что пропустили со стандарта, опять не разобрались, - цитирует Джикию ТАСС.

Напомним, что в матче шестого тура «Спартак» в Москве обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. После этой победы красно-белые, набрав 14 очков, вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Facebook предупредил рекламодателей об изменениях в связи с грядущим обновлением ОС AppleFacebook планирует запуск новостной службы в Великобритании, Индии и БразилииВ ЦСКА перешли Фукс и Зайнутдинов«Просто невозможно оторвать глаза»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаЯвился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина
Дмитрий Гунько: Пауза в чемпионате пойдет «Химкам» на пользу
Главный тренер «Химок» подвел итоги домашнего матча с «Ротором».
29.08.2020 23:15
Футбол
Георгий Джикия: Надо серьезно отнестись к Лиге наций
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в Лиге наций.
29.08.2020 22:23
Футбол
Георгий Джикия: Обидно, что пропустили со стандарта
Капитан «Спартака» подвел итоги домашнего матча против «Арсенала».
29.08.2020 22:08
Футбол
Гол Ломовицкого спас «Химки» от поражения в матче с «Ротором»
Футболисты «Химок» сыграли вничью с «Ротором» в домашнем матче шестого тура чемпионата России.
29.08.2020 21:55
Футбол
Соболев - после победы над «Арсеналом»: По игре «Спартак» выглядит неплохо, моментами очень хорошо
Красно-белые возглавили турнирную таблицу РПЛ.
29.08.2020 21:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Клуб, просящий о поддержке бизнесменов и болельщиков, не проиграл лидеру
ФК «Красный» в гостевом матче сыграл вничью с «Салютом» из Белгорода.
29.08.2020 21:32
Футбол
Месси отказывается принимать участие в предсезонных сборах «Барселоны»
Аргентинец склоняется к уходу из клуба.
29.08.2020 21:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Рейнджерс» обыграл «Гамильтон» и продолжает лидировать в чемпионате Шотландии
Футболисты «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда одержали победу над «Гамильтоном» в выездном матче шестого тура чемпионата Шотландии со счетом 2:0.
29.08.2020 21:27
Футбол
Шамиль Газизов: Кокорин почти вернулся в общую группу
Красно-белые обыграли «Арсенал» и возглавили турнирную таблицу РПЛ.
29.08.2020 21:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика