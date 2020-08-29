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29 августа 23:26

Александр Хацкевич: Ничья - положительный результат учитывая, что играли с конкурентом по таблице

Главный тренер «Ротора» подвел итоги выездной игры с «Химками».

- Ничья - положительный результат с учетом того, что играли с конкурентом по турнирной таблице. Понимаем, за счет каких качеств можем добиваться результата, за счет организованного выхода из обороны в атаку. Сегодня во втором тайме создали всего две-три контратаки, но главное - добились положительного для себя результата, - приводит слова Хацкевича ТАСС.

Напомним, что в субботу «Ротор» в гостях не смог переиграть «Химки» (1:1). После шести туров волгоградская команда, не одержав ни одной победы, с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

источник: ТАСС
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