Андрей Тихонов: Кому нужны 80 процентов владения? Нужны голы, моменты, удары по воротам

- Даже Тедеско сказал, что если бы не теряли мяч, то владели бы больше 70 процентов, а кому нужны 80 процентов? Нужны голы, моменты, удары по воротам и красивая игра. У «Спартака» в большинстве один удар в створ за второй тайм. Может, ребята уже на издыхании после шести игр за короткий промежуток времени, но все равно… Провести один удар в большинстве и контролировать мяч без атак и без опасных моментов — со стороны это не очень хорошо смотрится, - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в матче шестого тура «Спартак» в Москве обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Тульская команда играла в меньшинстве с 45-й минуты встречи, когда за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Даниил Лесовой.

После этой победы красно-белые, набрав 14 очков, вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА.