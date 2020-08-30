«Реал» сообщил о продаже Оскара Родригеса в Севилью»

«Реал» благодарит Оскара за его преданность делу, профессионализм и примерное поведение на протяжении всех сезонов, в течение которых он был частью нашего клуба, и желает ему удачи на новом этапе», - говорится в заявлении мадридской команды.

Родригес является воспитанником академии «Реала». В августе 2018 года он отправился в двухлетнюю аренду в «Леганес», где сыграл в 64 матчах, забил 13 голов и отдал шесть передач.

По информации портал transfermarkt переход 22-летнего хавбека обошелся «Севилье» в 13,50 миллиона евро.