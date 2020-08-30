«Ювентус» официально объявил о переходе Маккенни

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, переход 22-летнего хавбека оформлен на правах аренды до конца нового сезона. Соглашение предусматривает обязательство со стороны Ювентуса выкупить игрока после достижения им определенных спортивных целей к концу сезона-2020/2021.

Отмечается, что итоговая сумма трансфера составляет 18,5 миллиона евро, подлежащих выплате в течение трех финансовых лет и может быть увеличена на 7 миллионов при достижении футболистом определенных результатов.

Маккенни является воспитанником академии «Шальке». В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил три гола и отдал одну передачу ассист.