Далер Кузяев: Определенности с будущим клубом пока нет

- Сомневался, что вызовут в сборную, так как на данный момент я без команды. Очень рад тому, что вызвали. Пока определенности с будущим клубом пока нет, сейчас я сконцентрирован на сборной, предстоящих матчах с Сербией и Венгрией, а дальше буду уже что-то решать, - сказал Кузяев в интервью, видео которого опубликовано в официальном аккаунте сборной России в YouTube.

Напомним, 27-летний Кузяев является воспитанником академии «Зенита». Всего хавбек провел за клуб из Санкт-Петербурга 94 матча, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. Кроме этого вместе с командой Кузяев стал чемпионом и обладателем Кубка России.