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30 августа 06:31
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Месси может покинуть «Барселону» бесплатно, пункт об отступных больше не действителен

По информации СМИ, аргентинец близок к переходу в «Манчестер Сити».

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет сменить клубную прописку. Как сообщает Cadena SER, он действительно может уйти по собственной инициативе.

Согласно источнику, до 30 июня 2020 года новый клуб игрока должен был выплатить 700 млн евро в качестве отступных, однако, эта опция утратила свою силу за год до окончания договора. Как известно, соглашение Месси истекает следующим летом.

Таким образом, он может присоединиться к новой команде, разорвав контракт с «Барсой».

Ранее представитель каталонцев заявил, что будущее футболиста зависит от позиции руководства. По его словам, пункт об отступных в размере 700 млн евро по-прежнему в силе.

источник: «Советский спорт»
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СМИ: Месси может покинуть «Барселону» бесплатно, пункт об отступных больше не действителен
По информации СМИ, аргентинец близок к переходу в «Манчестер Сити».
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