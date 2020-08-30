Радимов – фанатам «Спартака»: Хорош смешить, никаких медалей вам не видать!

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов обратился к фанатам «Спартака» после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьезно?!

Хорош смешить, а! Готов поспорить – никаких медалей вам не видать!» – написал Радимов в соцсети.

В данный момент »Спартак» занимает первое место в таблице. 13 сентября команда проведет гостевой поединок с московским ЦСКА.