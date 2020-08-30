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30 августа 07:31
автор: Артур Гичунцев

Радимов – фанатам «Спартака»: Хорош смешить, никаких медалей вам не видать!

Он готов заключить пари.

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов обратился к фанатам «Спартака» после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьезно?!

Хорош смешить, а! Готов поспорить – никаких медалей вам не видать!» – написал Радимов в соцсети.

В данный момент »Спартак» занимает первое место в таблице. 13 сентября команда проведет гостевой поединок с московским ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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