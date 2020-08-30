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30 августа 08:33
автор: Артур Гичунцев

Мидо – про Месси: Куману не нужен игрок, диктующий свои условия

По информации СМИ, нападающий хочет стать игроком «Манчестер Сити».

Бывший игрок «Аякса» Мидо, выступавший под руководством Рональда Кумана, прокомментировал слухи о встрече специалиста с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец решил покинуть «Камп Ноу» после разговора с новым тренером команды.

«Я хорошо знаю Кумана. Он способен на серьезные шаги. У него есть характер. Он может сказать «нет» лучшим футболистам мира.

Хорошо помню, как мы работали в «Аяксе». Честно говоря, я был счастлив. Думаю, уход Месси – лучшее, что могло произойти с Куманом в «Барселоне». Ему не нужен игрок, диктующий свои условия», – цитирует Мидо Goal.com.

источник: «Советский спорт»
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