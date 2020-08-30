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30 августа 09:11
автор: Артур Гичунцев

Вейналдум стал главной целью «Барселоны»

Ранее тренер «красных» Юрген Клопп исключил продажу голландца.

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман попросил руководство организовать трансфер полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По его информации, он стал главной целью каталонцев в это межсезонье. Отмечается, что англичане практически договорились о переходе Тьяго Алькантары из «Баварии» и готовы рассмотреть предложения по своему футболисту.

Напомним, 29-летний Вейналдум выступает за «красных» с лета 2016 года. В его активе 186 матчей и три трофея, в том числе титул АПЛ и победа в Лиге чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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