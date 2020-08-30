СМИ: «Барселона» хочет продать Месси за 280 млн евро

«Барселона» решила продать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, каталонцы хотят выручить с продажи 33-летнего форварда 280 млн евро. Отмечается, что соответствующее сообщение клуб отправил в офис «Манчестер Сити» – главного претендента на игрока.

При этом сине-гранатовые готовы рассмотреть вариант с доплатой и включением в сделку футболистов англичан.

По информации СМИ, Месси решил уйти после разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом. Он уже отправил официальный запрос в клуб и отказался приезжать в расположение команды.