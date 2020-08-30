ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 августа 10:28
автор: Артур Гичунцев

Кузяев может перейти в «Галатасарай»

Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с «Валенсией» и «Марселем».

Агент Далера Кузяева предложил услуги полузащитника турецкому «Галатасараю».

Как сообщает Haberler.com, в клубе готовы подписать игрока, однако, окончательное решение примет главный тренер команды Фатих Терим.

Отмечается, что тот выбирает между россиянином и норвежским полузащитником Маркусом Хенриксеном, который покинул английский «Халл Сити».

Напомним, последним клубом Кузяева был «Зенит». В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 21 матч и один гол в составе сборной России.

Добавим, что контракт игрока с питерцами истек этим летом.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Осака и Азаренко поборются за главный приз теннисного турнира в СШАНиколай Наумов: «К зиме Николич потеряет уверенность, его уберут, а следом уйдет и Кикнадзе»Черчесов вызвал в сборную России 26 игроковТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаС женой, как у Задорова можно сбежать хоть на необитаемый остров
Карл-Хайнц Румменигге: Похоже, Алькантара хочет покинуть «Баварию»
В минувшем сезоне испанец помог клубу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.
30.08.2020 11:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Футболист ЦСКА Тикнизян: «Ахмат» набрал хороший ход
Встреча состоится 30 августа и пройдет в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 мск.
30.08.2020 11:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Александр Трошечкин: «Химки» полностью переиграли «Ротор», но пропустили глупый гол
Встреча дебютантов РПЛ завершилась вничью.
30.08.2020 11:17
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Ломовицкий: В сборную еду в хорошем настроении
Национальной команде предстоит провести два матча.
30.08.2020 10:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кузяев может перейти в «Галатасарай»
Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с «Валенсией» и «Марселем».
30.08.2020 10:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» благодаря голу Базелюка
Экс-игрок ЦСКА забил в самой концовке встречи.
30.08.2020 10:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: «Барселона» хочет продать Месси за 280 млн евро
Ранее сообщалось, что главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити».
30.08.2020 09:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вейналдум стал главной целью «Барселоны»
Ранее тренер «красных» Юрген Клопп исключил продажу голландца.
30.08.2020 09:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мидо – про Месси: Куману не нужен игрок, диктующий свои условия
По информации СМИ, нападающий хочет стать игроком «Манчестер Сити».
30.08.2020 08:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Радимов – фанатам «Спартака»: Хорош смешить, никаких медалей вам не видать!
Он готов заключить пари.
30.08.2020 07:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика