Кузяев может перейти в «Галатасарай»

Агент Далера Кузяева предложил услуги полузащитника турецкому «Галатасараю».

Как сообщает Haberler.com, в клубе готовы подписать игрока, однако, окончательное решение примет главный тренер команды Фатих Терим.

Отмечается, что тот выбирает между россиянином и норвежским полузащитником Маркусом Хенриксеном, который покинул английский «Халл Сити».

Напомним, последним клубом Кузяева был «Зенит». В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 21 матч и один гол в составе сборной России.

Добавим, что контракт игрока с питерцами истек этим летом.