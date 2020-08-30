Александр Ломовицкий: В сборную еду в хорошем настроении

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий признался, что недоволен результатом матча шестого тура РПЛ против «Ротора» (1:1), но в сборную России едет в хорошем настроении.

«Матч получился хорошим, но результат хотелось бы другой. Конечно, рад забить первый гол за «Химки». В целом, считаю, мы выглядели лучше соперника — по крайней мере, во втором тайме. К сожалению, подвела реализация.

Впереди перерыв на матчи сборных. Будет достаточно времени после такого тяжелого графика психологически сменить обстановку.

Несмотря на то, что я недоволен результатом матча, в сборную еду с хорошим настроем. У нас впереди важные матчи. Думаю, нам все по силам», — цитирует Ломовицкого пресс-служба клуба.

🎙Автор гола в ворота «Ротора» Александр Ломовицкий — об эмоциях после матча и настрое перед отъездом в расположение молодёжной сборной России. pic.twitter.com/Iqk6Zi8Osv — ФК Химки (@fc_khimki) August 29, 2020

Напомним, в субботу «Химки» сыграли вничью в домашнем матче с «Ротором» 1:1. В составе подмосковной команды голом отметился Ломовицкий, у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин.

После этой игры «Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром».