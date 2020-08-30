Александр Трошечкин: «Химки» полностью переиграли «Ротор», но пропустили глупый гол

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин признался, что недоволен ничейным результатом матча шестого тура РПЛ против «Ротора».

«Недовольны результатом. Домашний матч с соперником, который рядом в турнирной таблице, надо выигрывать. Мы полностью переиграли «Ротор», но, к сожалению, пропустили глупый гол и не реализовали свои моменты.

Во втором тайме мы полностью доминировали, хотя и в первом тайме мы смотрелись лучше. Создали больше моментов, а они забили гол, в первый раз дойдя до ворот.

Был плотный график — нам нужно собраться с мыслями. Понять, в чем проблема и уже с новыми силами вступить в футбольную осень», — цитирует Трошечкина пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, в субботу «Химки» сыграли вничью в домашнем матче с «Ротором» 1:1. В составе подмосковной команды голом отметился Александр Ломовицкий, у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин.