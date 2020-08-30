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30 августа 11:17
автор: Юрий Нечаев

Александр Трошечкин: «Химки» полностью переиграли «Ротор», но пропустили глупый гол

Встреча дебютантов РПЛ завершилась вничью.

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин признался, что недоволен ничейным результатом матча шестого тура РПЛ против «Ротора».

«Недовольны результатом. Домашний матч с соперником, который рядом в турнирной таблице, надо выигрывать. Мы полностью переиграли «Ротор», но, к сожалению, пропустили глупый гол и не реализовали свои моменты.

Во втором тайме мы полностью доминировали, хотя и в первом тайме мы смотрелись лучше. Создали больше моментов, а они забили гол, в первый раз дойдя до ворот.

Был плотный график — нам нужно собраться с мыслями. Понять, в чем проблема и уже с новыми силами вступить в футбольную осень», — цитирует Трошечкина пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, в субботу «Химки» сыграли вничью в домашнем матче с «Ротором» 1:1. В составе подмосковной команды голом отметился Александр Ломовицкий, у волгоградского клуба отличился Камиль Муллин.

После этой игры «Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром».

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