Карл-Хайнц Румменигге: Похоже, Алькантара хочет покинуть «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Тиаго Алькантара принял решение покинуть мюнхенский клуб.

«Что касается Тьяго, похоже, он хочет покинуть нас. Мы рассчитываем получить предложение в ближайшие дни», — приводит слова Румменигге Die Welt.

Напомним, Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее СМИ сообщали, что Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».