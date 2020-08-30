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30 августа 11:53
автор: Юрий Нечаев

Хван Ин Бом: Слуцкий всегда находит место юмору и способен разрядить ситуацию

Футболист из Южной Кореи подписал контракт с казанским клубом на три года.

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом поделился мнением о главном тренере казанского клуба Леониде Слуцком.

«Это очень хороший и веселый человек. Когда мы говорим о футболе, то он предельно серьезен. Но он всегда находит место юмору и способен разрядить ситуацию, улыбнуться.

Я изучал Слуцкого в интернете. Узнал, что это один из лучших тренеров в России, даже более известный, чем многие игроки. После перехода он объяснил, какие мои задачи на поле. А за полем он как отец, как мой дядя — такие отношения.

Я также узнал, что он с ЦСКА доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Самый важный момент для меня: его работа с Кейсуке Хондой из Японии, который успешно играл у него и стал одним из сильнейших представителей азиатских игроков. Слуцкому нравятся футболисты из Азии, и он знает к ним подход», — сказал футболист в интервью «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.

За свою национальную сборную Хван Ин Бом провел 23 игры и забил три гола.

В составе казанского клуба полузащитник забил один гол в двух матчах.

«Рубин» после пяти проведенных встреч набрал семь очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Сегодня казанцы на своем поле примут «Тамбов».

источник: «БИЗНЕС Online»
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