Хван Ин Бом: Слуцкий всегда находит место юмору и способен разрядить ситуацию

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом поделился мнением о главном тренере казанского клуба Леониде Слуцком.

«Это очень хороший и веселый человек. Когда мы говорим о футболе, то он предельно серьезен. Но он всегда находит место юмору и способен разрядить ситуацию, улыбнуться.

Я изучал Слуцкого в интернете. Узнал, что это один из лучших тренеров в России, даже более известный, чем многие игроки. После перехода он объяснил, какие мои задачи на поле. А за полем он как отец, как мой дядя — такие отношения.

Я также узнал, что он с ЦСКА доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Самый важный момент для меня: его работа с Кейсуке Хондой из Японии, который успешно играл у него и стал одним из сильнейших представителей азиатских игроков. Слуцкому нравятся футболисты из Азии, и он знает к ним подход», — сказал футболист в интервью «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.