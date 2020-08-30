Валерий Непомнящий: У меня сомнения относительно перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Зенита» на успех в плей-офф Лиги чемпионов.

«У подопечных Семака появляются проблемы, когда с ними играют максимально жестко, быстро и плотно. У меня по этой причине имеются некоторые сомнения относительно перспектив петербуржцев в ЛЧ.

Сегодняшние скорости сине-бело-голубых, как мне представляется, еще недостаточно высоки для успешной игры в главном европейском клубном турнире.

Под успехом я подразумеваю не выход из группы, так как при удачной жеребьевке это вполне реально. Но дальше пройти будет тяжело, поскольку в ЛЧ играет очень много команд, которые сильнее и быстрее «Зенита», – цитирует специалиста RT.

Добавим, что в минувшей компании «Зенит» выиграл чемпионат, а также Кубок и Суперкубок страны.