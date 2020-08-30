В тренировке сборной России принимают участие шесть футболистов (фото)

Сборная России начала вторую тренировку на своей базе в Новогорске.
В занятии принимают участие защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов, свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, а также спартаковцы Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин, сообщает пресс-служба сборной.
Разминка pic.twitter.com/zbIQgTDXkh— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020
Тренировка @TeamRussia в Новогорске начинается!— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020
Сегодня в занятии примут участие шесть футболистов: Нойштедтер, Зобнин, Джикия, Кузяев, Кудряшов и Бакаев 💪 pic.twitter.com/iiaNqFBnEi
В полном составе команда соберется после завершения сегодняшних матчей шестого тура РПЛ.
Напомним, в рамках Лиги наций 3 сентября команда Станислава Черчесова в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября - в Будапеште с командой Венгрии.