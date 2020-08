Защитник Мэтт Доэрти стал игроком «Тоттенхэма».

28-летний ирландец подписал контракт с клубом на четыре года, сообщает пресс-служба лондонцев.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS