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30 августа 13:00
автор: Юрий Нечаев

«Уфа» - «Динамо». Стартовые составы команд

Встреча начнется в 14:00 мск.

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Табидзе, Голубев, Карп, Белоусов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Нжи, Комличенко.
Запасные: Лещук, Яруков, Плиев, Морозов, Каборе, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп, Игбун.

После пяти проведенных матчей уфимцы набрали четыре очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Динамо» - четвертое (10 очков).

Добавим, что в прошлом сезоне «Уфа» не смогла забить в ворота «Динамо» ни одного гола. Встреча в Москве завершилась вничью 0:0, а во втором круге сильнее оказались динамовцы 1:0.

Матч пройдет 30 августа на стадионе «Нефтяник». Начало - в 14:00 по московскому времени.

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