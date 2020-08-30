«Уфа» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

После пяти проведенных матчей уфимцы набрали четыре очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Динамо» - четвертое (10 очков).

Добавим, что в прошлом сезоне «Уфа» не смогла забить в ворота «Динамо» ни одного гола. Встреча в Москве завершилась вничью 0:0, а во втором круге сильнее оказались динамовцы 1:0.

Матч пройдет 30 августа на стадионе «Нефтяник». Начало - в 14:00 по московскому времени.