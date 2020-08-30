«Уфа» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Табидзе, Голубев, Карп, Белоусов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Нжи, Комличенко.
Запасные: Лещук, Яруков, Плиев, Морозов, Каборе, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп, Игбун.
Стартовые составы первого матча воскресенья 📋#ТинькоффРПЛ #УфаДинамо pic.twitter.com/nuhcb2ILne— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 30, 2020