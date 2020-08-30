Кирилл Новиков: Надеюсь, у «Динамо» хватит сил и эмоций для победы над «Уфой»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура РПЛ против «Уфы».

«Мы провели небольшую ротацию. Надеюсь, что хватит и сил, и эмоций для победы. Фомина мы взяли в команду не для того, чтобы обыгрывать «Уфу», а для того, чтобы он нам помогал добиваться поставленных задач», — цитирует тренера пресс-служба бело-голубых.

😎 Кирилл Новиков ответил на вопросы об изменениях в составе и важности Даниила Фомина в матче против «Уфы»#УфаДинамо pic.twitter.com/gKGrDbcbkd — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 30, 2020

После пяти проведенных матчей уфимцы набрали четыре очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Динамо» - четвертое (10 очков).