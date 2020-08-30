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30 августа 13:58
автор: Юрий Нечаев

Кирилл Новиков: Надеюсь, у «Динамо» хватит сил и эмоций для победы над «Уфой»

Встреча начнется в 14:00 мск.

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура РПЛ против «Уфы».

«Мы провели небольшую ротацию. Надеюсь, что хватит и сил, и эмоций для победы. Фомина мы взяли в команду не для того, чтобы обыгрывать «Уфу», а для того, чтобы он нам помогал добиваться поставленных задач», — цитирует тренера пресс-служба бело-голубых.

После пяти проведенных матчей уфимцы набрали четыре очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Динамо» - четвертое (10 очков).

Добавим, что в прошлом сезоне «Уфа» не смогла забить в ворота «Динамо» ни одного гола. Встреча в Москве завершилась вничью 0:0, а во втором круге сильнее оказались динамовцы 1:0.

Матч пройдет 30 августа на стадионе «Нефтяник». Начало - в 14:00 по московскому времени.

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