Левандовски признан лучшим игроком года в Германии, Флик - лучшим тренером

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Германии в прошлом сезоне. Лучшим тренером стал наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.
Опрос среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов провело издание Kicker.
«Die Ergebnisse sprechen für sich» - Auszeichnungen für Harder, Lewandowski und Flick - https://t.co/LQbl0VBRBL Hintergrund #BL https://t.co/Nr4Q9wmOmw— kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) August 30, 2020
Левандовски в голосовании набрал 276 баллов и опередил Томаса Мюллера (54) и Йозуа Киммиха (49).