Вячеслав Колосков: Судейство в РПЛ, мягко говоря, неудовлетворительное

- Истерика не нужна, надо работать в правовом поле, как, допустим, в свое время сделал Федун - написали жалобы, экспертно-судейская комиссия все рассмотрела, разобрала и доложила. Согласен с тем, что судейство у нас, мягко говоря, неудовлетворительное, но надо искать природу. Убежден в одном - никакой предвзятости, будто сегодня надо «Спартак» замочить, завтра «Краснодар», а потом «Арсенал», нет. Просто такая квалификация у наших судей, которая приводит к тому, что почти после каждого матча возникают такие конфликтные ситуации. Не без основания, конечно, - приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, что после первых туров нового сезона РПЛ руководство нескольких команд лиги публично выступили с критикой в адрес работы судей.