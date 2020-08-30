Вячеслав Колосков: Нужно, чтобы меры наказания были для судей, а то у нас они как отдельная каста

- Нужно подумать над тем, чтобы какие-то меры наказания были для судей, а то у нас они как отдельная каста, как федеральные судьи, которые не подлежат наказанию. Такого не может быть. Провинился два-три раза - отстраните его, пусть одумается, а если это не помогает, вообще исключите из списка судей. На такие условия, какие им сделали, очереди будут стоять из желающих, - приводит слова Колоскова ТАСС.

Ранее Колосков заявил, что нужно прекратить истерику вокруг работы судей на матчах РПЛ.

Напомним, что после первых туров нового сезона российской премьер-лиги руководство нескольких команд публично выступали с критикой в адрес работы судей.