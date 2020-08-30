«Локомотив» - «Зенит». Смолов выйдет на поле с первых минут, Крыховяк не попал в заявку

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский, Магкеев, Куликов, Ан.Миранчук, Камано, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Мостовой, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.
Стартовые составы матча #ЛокоЗенит 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/HXIHbF4ydw— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 30, 2020