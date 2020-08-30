«Метц» - «Монако». Головин выйдет на поле в стартовом составе гостей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе своей команды на матч второго тура чемпионата Франции против «Метца».
«Монако»: Леком, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Агилар, Тшуамени, Головин, Фофана, Мартинш, Бен Йеддер, Оньекуру.
Запасные: Марипан, Маецки, Балло-Туре, Мийо, Аолу, Диоп, Жеббель, Йоветич, Пеллегри.
Le XI de départ pour affronter Metz 🔴⚪👊 #FCMASM pic.twitter.com/oRkGRP47cm— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2020
Монегаски в первом туре сыграли вничью и набрали одно очко. Для «Метца» этот матч станет первым в сезоне.