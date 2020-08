Ла Лига поддержала «Барселону» в конфликте с Месси

Испанская Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ее конфликте с нападающим Лионелем Месси.

Об этом сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо.

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑



Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg