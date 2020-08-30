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30 августа 16:57
автор: Юрий Нечаев

«Ахмат» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Встреча начнется в 18:00 мск.

«Ахмат» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Бериша, Ильин, Понсе
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, А. Кадыров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Бруно Фукс, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Ахмат» имеет в своем активе 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА - девятый (семь очков).

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы одержали две крупные победы над своим сегодняшним соперником: 3:0 - в Москве и 4:0 - в Грозном.

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