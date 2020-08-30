«Ахмат» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Ахмат» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Бериша, Ильин, Понсе
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, А. Кадыров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Бруно Фукс, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.
✍️ Стартовые составы команд на матч #АхматЦСКА#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/kSIjC8vOiy— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 30, 2020