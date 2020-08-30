«Ахмат» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Ахмат» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

«Ахмат» имеет в своем активе 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА - девятый (семь очков).

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы одержали две крупные победы над своим сегодняшним соперником: 3:0 - в Москве и 4:0 - в Грозном.