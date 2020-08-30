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30 августа 17:08

«Рубин» - «Тамбов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч шестого тура чемпионата России.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин Бем, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

«Тамбов» (Тамбов): Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Панченко, Карапетян.

Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Обухов, Костюков, Онугха.

Добавим, что встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

После пяти туров «Рубин», имея в активе семь очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Тамбов» с тремя очками располагается на 14-м месте.

источник: «Советский спорт»
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