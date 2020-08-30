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30 августа 17:28
автор: Юрий Нечаев

Ростислав Мурзагулов: «Уфа» может занести себе в актив ничью с «Динамо»

Уфимский клуб не побеждает на протяжении четырех матчей.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ничью в матче шестого тура РПЛ против «Динамо».

«Считаю, что это очко нам надо занести в актив. Конечно, Евсеев прав, надо работать над укреплением состава, и мы над этим работаем.

По первому тайму «Динамо» доминировало. То, что в очередной раз сумели перестроиться, заиграть по-другому, наводит на оптимистичный лад. Это ответ многочисленным критикам, которые говорили, что «Уфа» может только в 11 человек сзади стоять - когда атаковать надо, атакуем и забиваем, в том числе таким сильным командам как «Динамо», - цитирует Мурзагулова ТАСС.

Напомним, встреча между «Уфой» и «Динамо» завершилась вничью 1:1.

В составе московского клуба голом отметился Клинтон НЖи, у хозяев поля точным ударом отличился Тимур Жамалетдинов.

После этой игры «Динамо», набрав 11 очков расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре уфимская команда на выезде сыграет против «Тамбова», а московский клуб дома встретится с «Рубином».

источник: ТАСС
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