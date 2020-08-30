Ростислав Мурзагулов: «Уфа» может занести себе в актив ничью с «Динамо»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ничью в матче шестого тура РПЛ против «Динамо».

«Считаю, что это очко нам надо занести в актив. Конечно, Евсеев прав, надо работать над укреплением состава, и мы над этим работаем.

По первому тайму «Динамо» доминировало. То, что в очередной раз сумели перестроиться, заиграть по-другому, наводит на оптимистичный лад. Это ответ многочисленным критикам, которые говорили, что «Уфа» может только в 11 человек сзади стоять - когда атаковать надо, атакуем и забиваем, в том числе таким сильным командам как «Динамо», - цитирует Мурзагулова ТАСС.

Напомним, встреча между «Уфой» и «Динамо» завершилась вничью 1:1.

В составе московского клуба голом отметился Клинтон НЖи, у хозяев поля точным ударом отличился Тимур Жамалетдинов.