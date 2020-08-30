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30 августа 18:26

«Локомотив» официально объявил о переходе Миранчука в «Аталанту»

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, трансфер завершится, когда 24-летний хавбек пройдет медобследование в Италии.

«Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии», - говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на официальном сайте железнодорожников.

Напомним, что за девять сезонов в составе «Локомотива» полузащитник провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

Отметим, что вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

источник: ФК «Локомотив»
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