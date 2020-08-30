Дубль Горбунова помог «Нижнему Новгороду» одержать волевую победу над «Текстильщиком»

ФК «Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Текстильщик» из Иваново со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Владислава Сысуева, но дубль Игоря Горбунова принес хозяевам победу. Полузащитник нижегородской команды отличился на 32-й и 64-й минутах.

«Нижний Новгород», набрав десять очков, занимает девятое место.

У «Текстильщика» семь очков. Команда из Иваново находится на 15-й строчке таблицы.

5 сентября «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Текстильщик» встретится в гостях с «Чертаново».