«Краснодар» – «Ростов». Составы команд

Стали известны составы «Краснодара» и «Ростова» на матч шестого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Классон, Вилена, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Синицын, Сорокин, Смольников, Кабелла, Мацукатов, Уткин, Камболов, Ари, Кутовой, Сулейманов.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Чернов, Норманн, Хашимото, Байрамян, Еременко, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Рудаков, Бабурин, Смирнов, Логашов, Поярков, Глебов, Ковалев, Тошевски, Долгов, Полоз.