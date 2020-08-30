ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 августа 19:09

Марко Николич: Жаль, что не удалось выиграть у «Зенита», но мы были близки к победе

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги домашнего матча с «Зенитом» (0:0).

- Мы играли тактически грамотно, с дисциплиной и желанием. Мне понравилось. Жаль, что не удалось выиграть, но мы были близки к победе. В первом тайме забили гол, имели три-четыре хороших момента. «Зенит» же не нанес ни одного удара в створ. Мы набрали только одно очко, но продолжаем работу, - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

После этой игры «Локомотив» набрал восемь очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова».

источник: ФК «Локомотив»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Land Rover и Henry Poole & Co создают уникальную ткань к празднованию 50-летия Range RoverВыяснилось, почему произошел потоп в Третьяковской галерееIRobot представляет персонифицированную умную уборку с помощью технологии iRobot Genius™️Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть«Просто невозможно оторвать глаза»
Леонид Слуцкий: Игра с «Тамбовом» прошла по тому сценарию, который мы и предполагали
Главный тренер «Рубина» подвел тоги домашнего матче шестого тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:2).
30.08.2020 20:35
Футбол
Артуро Видаль: Буду счастлив, если Пирло мне позвонит
Чилийский полузащитник «Барселоны» не против вернуться в «Ювентус».
30.08.2020 20:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Деспотовича спас «Рубин» от поражения в матче с «Тамбовом»
Команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице.
30.08.2020 19:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат»
Футболисты ЦСКА одержали победу над «Ахматом» в выездном матче шестого тура чемпионата России со счетом 3:0.
30.08.2020 19:56
Футбол
Дмитрий Булыкин: Миранчуку нужно выходить на новый уровень, и серия А - это очень хороший вариант
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту».
30.08.2020 19:35
Футбол
Юрий Семин: «Локомотив» продает Миранчука за символическую сумму. Это большая ошибка
Итальянская пресса сообщала, что «Аталанта» заплатит за трансфер полузащитника сборной России 14,5 миллионов евро.
30.08.2020 19:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Решение о приезде Головина в сборную России примут после дополнительного обследования
Полузащитник «Монако» получил травму в матче чемпионата Франции против «Метца».
30.08.2020 19:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Медведев: В «Зените» пока новичков нет, но трансферное окно открыто
Генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб из Санкт-Петербурга ждет усиление.
30.08.2020 19:18
Футбол
Сергей Семак: В матче с «Локомотивом» не хватило остроты в завершении и свежести немного
Главный тренер «Зенита» подвел итоги выездного матча шестого тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).
30.08.2020 19:13
Футбол
Марко Николич: Жаль, что не удалось выиграть у «Зенита», но мы были близки к победе
Главный тренер «Локомотива» подвел итоги домашнего матча с «Зенитом» (0:0).
30.08.2020 19:09
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика