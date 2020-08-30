Марко Николич: Жаль, что не удалось выиграть у «Зенита», но мы были близки к победе

- Мы играли тактически грамотно, с дисциплиной и желанием. Мне понравилось. Жаль, что не удалось выиграть, но мы были близки к победе. В первом тайме забили гол, имели три-четыре хороших момента. «Зенит» же не нанес ни одного удара в створ. Мы набрали только одно очко, но продолжаем работу, - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

После этой игры «Локомотив» набрал восемь очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова».