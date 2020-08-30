Сергей Семак: В матче с «Локомотивом» не хватило остроты в завершении и свежести немного

- Это игра, которая заканчивала достаточно насыщенный микроцикл. Сегодня, к сожалению, не смогли выиграть. Старались, в последние минуты надеялись, что у нас это получится. Не хватило остроты в завершении, не хватило свежести немного. В принципе, ничего страшного - в следующий раз, надеюсь, забьем. Сейчас отдохнем немного и будем готовиться к следующим матчам, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит» набрал 13 очков и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле примет «Арсенал».