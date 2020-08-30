Александр Медведев: В «Зените» пока новичков нет, но трансферное окно открыто

- Усиление в игре точно будет, у нас пока новичков нет, но трансферное окно открыто. Какие позиции (будут усилены)? Это тайна, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). После этой игры сине-бело-голубые набрали 13 очков и остались на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле примет «Арсенал».