Решение о приезде Головина в сборную России примут после дополнительного обследования

Официальный твиттер сборной России опубликовал заявление по поводу травмы Александра Головина и его возможного участия в сентябрьских матчах национальной команды.

«Александр Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Мецем». По предварительной информации речь идет о повреждении мышц задней поверхности бедра.

В ближайшее время Головин пройдет дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о приезде Александра в расположение сборной».