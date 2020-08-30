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30 августа 19:28
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Семин: «Локомотив» продает Миранчука за символическую сумму. Это большая ошибка

Итальянская пресса сообщала, что «Аталанта» заплатит за трансфер полузащитника сборной России 14,5 миллионов евро.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а «Локомотив» продает игрока за символическую сумму, – отметил Семин в интервью ТАСС. – Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть. «Локомотив» представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж. Я думаю, что в этот момент продавать Миранчука – большая ошибка.

Нужно поздравить «Аталанту» с тем, что она приобрела очень хорошего игрока за маленькую трансферную сумму. Многое зависит от того, как Алексей будет работать. Он – парень талантливый. Вся судьба в его руках».

Алексей Миранчук дебютировал в составе «Локомотива» в 2013 году. За семь лет он сыграл за железнодорожников 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 результативных передач.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан на пять лет.

источник: ТАСС
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