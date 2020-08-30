Юрий Семин: «Локомотив» продает Миранчука за символическую сумму. Это большая ошибка

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а «Локомотив» продает игрока за символическую сумму, – отметил Семин в интервью ТАСС. – Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть. «Локомотив» представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж. Я думаю, что в этот момент продавать Миранчука – большая ошибка.

Нужно поздравить «Аталанту» с тем, что она приобрела очень хорошего игрока за маленькую трансферную сумму. Многое зависит от того, как Алексей будет работать. Он – парень талантливый. Вся судьба в его руках».

Алексей Миранчук дебютировал в составе «Локомотива» в 2013 году. За семь лет он сыграл за железнодорожников 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 результативных передач.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан на пять лет.