Дмитрий Булыкин: Миранчуку нужно выходить на новый уровень, и серия А - это очень хороший вариант

- Миранчуку нужно выходить на новый уровень, и серия А - это очень хороший вариант. Желаю ему закрепиться в составе, освоиться и двигаться все выше и выше. Миранчук был одним из лидеров команды, и обидно терять его перед Лигой чемпионов, но с другой стороны, его продали за хорошие деньги, - передает слова Булыкина «РИА Новости».

В воскресенье «Локомотив» официально объявил о договоренности с «Аталантой» по переходу Алексея Миранчука в итальянский клуб.

Напомним, что за девять сезонов в составе «Локомотива» полузащитник провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.